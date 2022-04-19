«Барселона» проиграла 2 матча подряд дома впервые за 19 лет

«Барселона» уступила на своем поле «Кадису» (0:1) в 32-м туре Ла Лиги. Перед этим каталонский клуб проиграл дома «Айнтрахту» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
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