«Барселона» проиграла 2 матча подряд дома впервые за 19 лет

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«Барселона» уступила на своем поле «Кадису» (0:1) в 32-м туре Ла Лиги. Перед этим каталонский клуб проиграл дома «Айнтрахту» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.