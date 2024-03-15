Военкор Коц заявил об участии ичкерийцев в атаке украинских ДРГ на Россию

АЩ

Алексей Щербаков

ЩАП Звери - они и в Африке звери!!! Для них убийство мирных жителей - это едва-ли не спортивное развлечение, а потому уничтожать их надо без жалости, иначе зло, идущее от них, заполонит весь мир.