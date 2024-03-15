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Военкор Коц заявил об участии ичкерийцев в атаке украинских ДРГ на Россию

Военкор Коц заявил об участии ичкерийцев в атаке украинских ДРГ на Россию

Диверсионно-разведывательные группы наносят атаки по Белгородской и Курской областям.В составе диверсионно-разведывательных групп Украины, которые наносят атаки по Курской и Белгородской областям, замечены ичкерийы.

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                         Звери - они и в Африке звери!!! Для них убийство мирных жителей - это едва-ли не спортивное развлечение, а потому уничтожать их надо без жалости, иначе зло, идущее от них, заполонит весь мир.
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