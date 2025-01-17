«Заукраинцы остались на постах». Львовский митрополит продолжает править в Донецке

Верующие Донецкой епархии Русской православной церкви обратили внимание, что бывший управляющий епархией митрополит Иларион (родом из Львова) не спешит выполнять решение Священного синода РПЦ и не покидает столицу ДНР.
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