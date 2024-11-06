Рогов: ВС РФ продолжают наступление на Курахово

РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, сообщают, что российские военные продолжают наступление к южной окраине Курахово в Донецкой народной республике .
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