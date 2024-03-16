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Энрике о «Барсе» в 1/4 финала ЛЧ: «Очень рад вернуться домой. Фавориты на другой стороне, предсказать итог будет сложно»

Парижская команда встретится с «Барселоной» в четвертьфинале турнира. Первый матч состоится 10 апреля, ответный – 16-го.

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