На западе Украины раскольники захватили храм канонической УПЦ

Захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе Украины осуществили представители раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ), которым помогали люди в балаклавах, сообщил Союз православных журналистов 1 апреля на своем сайте.
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