Полицейский выстрелил в ногу журналистке

В Лос-Анджелесе идут масштабные акции протеста из-за рейдов против нелегальных мигрантов. На опубликованном в сети видео полицейский спецназ стреляет резиновой пулей в ногу журналистки австралийского телеканала.
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