Активисты подготовили за три дня девяносто ловушек для беспилотников

Рекордное количество антидроновых сетей изготовили жители Пряжинского района Жители села Святозеро и участники благотворительного фонда «Время» за короткий срок изготовили для участников СВО средства защиты.
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