В Старом Крыму «зазвучит» Паустовский и будет работать фотозона писателя-путешественника

22 августа старокрымский Дом-музей Константина Паустовского отметит 11-ую годовщину своего открытия. Гости мероприятия «пройдут» дорогой «доктора Пауста» от волошинского Коктебеля к уютному и тихому Старому Крыму.
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