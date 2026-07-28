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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Старом Крыму «зазвучит» Паустовский и будет работать фотозона писателя-путешественника

В Старом Крыму «зазвучит» Паустовский и будет работать фотозона писателя-путешественника

22 августа старокрымский Дом-музей Константина Паустовского отметит 11-ую годовщину своего открытия. Гости мероприятия «пройдут» дорогой «доктора Пауста» от волошинского Коктебеля к уютному и тихому Старому Крыму.

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