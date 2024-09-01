Генсек ООН призвал освободить израильских заложников и прекратить кошмар в Газе

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости освободить израильских заложников в секторе Газа и остановить боевые действия в анклаве.
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