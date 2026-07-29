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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова о похудении после родов: «Через месяц на весах были те же цифры, что и до беременности, а сейчас даже минус 4 кг от моего «добеременного» веса»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как похудела после родов. Фигуристка родила сына в августе прошлого года.

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