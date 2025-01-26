56 экранных дуэтов из фильмов и мультфильмов, которых полюбили зрители

1+1 — гораздо больше, чем 2. Персонажи, которые идеально дополняют друг друга. Нам всем знаком эффект синергии, когда объединение качеств двух явлений или объектов намного превышает простую сумму и практически создает невиданный по силе эффект.
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