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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Великом Новгороде пермяк напал на офис микрокредитной организации с «розочкой»

В Великом Новгороде пермяк напал на офис микрокредитной организации с «розочкой»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря, ФедералПресс. В Великом Новгороде 21-летнего жителя Пермского края приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на офис микрокредитной организации в центре города.

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