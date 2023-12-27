В Великом Новгороде пермяк напал на офис микрокредитной организации с «розочкой»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря, ФедералПресс. В Великом Новгороде 21-летнего жителя Пермского края приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на офис микрокредитной организации в центре города.
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