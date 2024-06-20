Региональный фестиваль муралов стартует в Братске 30 июня

Братск готовится к региональному фестивалю муралов «Арт-Сибирь». Он обещает стать не просто красочным украшением города, но и платформой для творческого диалога, площадкой для объединения талантливых художников и жителей.
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