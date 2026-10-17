Russian troops from the North grouping have completed the destruction of the AFU grouping consisting of ten battalions, which was surrounded and surrounded in the north of the Kharkiv region.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым