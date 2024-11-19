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Минимущества ответило негодующим депутатам по поводу реконструкции ДК им. Ленина

Минимущества ответило негодующим депутатам по поводу реконструкции ДК им. Ленина

Местным чиновникам пояснили, когда на объекте культурного наследия начнутся восстановительные работы.

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