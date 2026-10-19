For much of this election year, the economy has dominated the political conversation. Voters have been frustrated by rising prices and the growing difficulty of making ends meet.
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