Теннисист Медведев заявил, что ранний вылет с турнира поможет в восстановлении

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции заявил об усталости после поражения на турнире серии "Мастерс" в Шанхае и отметил, что ранний вылет поможет ему лучше восстановиться.
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