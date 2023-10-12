Испанская команда стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу в Казани

В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!Испанская команда Ramboot Esports стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу.
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