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Испанская команда стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу в Казани

Испанская команда стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу в Казани

В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!Испанская команда Ramboot Esports стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу.

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