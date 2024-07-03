«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО

Партия будет сопровождать их в ходе избирательной кампании. Участники спецоперации получат поддержку «Единой России» по линии Центрального исполкома и Высшей партийной школы, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.
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