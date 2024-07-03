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«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО

«Единая Россия» выдвинет на выборы разного уровня 342 участника СВО

Партия будет сопровождать их в ходе избирательной кампании. Участники спецоперации получат поддержку «Единой России» по линии Центрального исполкома и Высшей партийной школы, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

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Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
Главное чтоб за народ были и правильные законы принимали. А не  так, как сейчас певцы и спортсмены.
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17 час.

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