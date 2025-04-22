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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак отразил 21 из 22 бросков во 2-м матче серии с «Сент-Луисом». Вратарь «Виннипега» прервал серию из 10 подряд игр в плей-офф, в которых пропускал по 3+ гола

Вратарь «Джетс» вышел в старте на второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Блюз» (2:1, 2-0).

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