Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие

Алексей Тан

Мало!.. мало этого, НЕОБХОДИМО ещё и дать ПРАВО, Коренному народу России... иметь в собственности и нарезное оружие... КАК это было в России до начала переворота в 17-ого года.... Во всяком случаи... у моего Деда, после событий в Петербурге... (он участник тех событий)... сохранился наган и трёхлинейка... и коробка (цинка) патронов к винтовке... которых "утилизировала" тётка (родная)... утопила в речке... когда мы (пацаны) стали их воровать и в лесу бросать в костёр.... то есть, всё это спокойно хранилось более 40-лет с 20-ого по 60-тые.... и ни каких нарушений закона не было.