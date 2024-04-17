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Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие

Минюст РФ решил наделить приставов правом применять огнестрельное оружие

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации смогут применять огнестрельное оружие в определенных ситуациях.

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Комментарии
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Алексей Тан
Мало!.. мало этого, НЕОБХОДИМО ещё и дать ПРАВО, Коренному народу России... иметь в собственности и нарезное оружие... КАК это было в России до начала переворота в 17-ого года.... Во всяком случаи... у моего Деда, после событий в Петербурге... (он участник тех событий)... сохранился наган и трёхлинейка... и коробка (цинка) патронов к винтовке... которых &quot;утилизировала&quot; тётка (родная)... утопила в речке... когда мы (пацаны) стали их воровать и в лесу бросать в костёр.... то есть, всё это спокойно хранилось более 40-лет с 20-ого по 60-тые.... и ни каких нарушений закона не было.
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22 час.
МБ
Максим Буров
Предположим. Но система работала много лет и бац! Что такого исключительного произошло для необходимости в выдаче приставам огнестрелов? Потому что они встречаются с агресивно настроенными людьми?Бред. Пускай как все, вызывают полицию! Нет? Ну тогда логично выдать оружие фельдшерам и водителям скорой помощи, почтальонам, кассирам, список профессий встречающихся с агрессией огромен. А простые граждане, что, не встречаются с маргиналами?
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17 час.

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