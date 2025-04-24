Генпрокуратура добилась обращения в доход государства активов бывшего вице-президента РЖД

Суд в Екатеринбурге по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства акции оператора железнодорожных вагонов «Вектор Рейл» и ее дочерних компаний, включая железнодорожного оператора «СГ-Транс».
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