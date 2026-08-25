Власти Украины транслируют откровенную ложь о соблюдении прав человека в республике. Об этом заявил специальный представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех в ходе .
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