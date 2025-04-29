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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джован Буха: «Лейкерс» пора отказаться от центрового»

«Лейкерс» уступают в серии с «Миннесотой» со счетом 1-3. «Главный вывод из этой серии – как отчаянно «Лейкерс» нуждаются в качественном стартовом центровом (и, в меньшей степени, в еще одном универсальном форварде).

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