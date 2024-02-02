СК показал татуировки пленных ВСУ с упавшего под Белгородом Ил-76

В СК Российской Федерации поделились фотоснимками тех татуировок, которые удалось заметить на телах пленённых боевиков ВС киевского режима, летевших на рухнувшем неподалёку от Белгорода транспортного самолёта Ил-76.
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