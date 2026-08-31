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Сурдолог Федотова: в метро лучше отказаться от использования наушников

Сурдолог Федотова: в метро лучше отказаться от использования наушников

Замдиректора по медицинской части НИКИО им. Свержевского врач сурдолог-оториноларинголог Ольга Федотова предупредила, что использование наушников в метро на высокой громкости может негативно отражаться на слухе.

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