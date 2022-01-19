Экосистемный сдвиг: Минэк готовит регулирование цифровым платформам

Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки.
Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки.
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