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ИА Регнум

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Путин указал на тяжелое положение канцлера Германии Мерца

Путин указал на тяжелое положение канцлера Германии Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц находится в тяжелом положении, поскольку он не защищает национальные интересы Германии.

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