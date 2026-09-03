Путин объявил о создании единого режима для Дальнего Востока и Арктики (ВИДЕО)

С 2027 года на всём Дальнем Востоке и в Арктике введут единый преференциальный режим, об этом заявил президент Владимир Путин на Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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