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Русская весна

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Путин объявил о создании единого режима для Дальнего Востока и Арктики (ВИДЕО)

Путин объявил о создании единого режима для Дальнего Востока и Арктики (ВИДЕО)

С 2027 года на всём Дальнем Востоке и в Арктике введут единый преференциальный режим, об этом заявил президент Владимир Путин на Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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