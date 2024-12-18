Захарова высказалась о заказчике и исполнителе убийства генерала Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 18 декабря, в эфире радио Sputnik заявила, что не сомневается в том, кто виновен в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.