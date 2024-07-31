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Китай решительно осудил убийство главы партбюро ХАМАС Хании

Китай решительно осудил убийство главы партбюро ХАМАС Хании

REUTERS/Alkis Konstantinidis Китай решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и уделяет этому инциденту большое внимание, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 31 июля.

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