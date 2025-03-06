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Названо число удачных программ ВРТ на Урале

Названо число удачных программ ВРТ на Урале

В Свердловской области 38% протоколов ЭКО и криопереносов оканчиваются успешно, такие данные привела заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Татьяна Снедкова.

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