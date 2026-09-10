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Кто такая Елена Рыбакина — новая первая ракетка мира, которая обогнала Арину Соболенко

Кто такая Елена Рыбакина — новая первая ракетка мира, которая обогнала Арину Соболенко

Впервые в карьере 27-летняя Елена Рыбакина возглавила WTA. фото: Соцсети 27-летняя теннисистка Елена Рыбакина, которая с 2018 года выступает за Казахстан, впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата США US Open и стала первой ракеткой мира, сместив Арину Соболенко, которая держалась на вершине 99 недель — почти два года.

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