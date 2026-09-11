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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о 2:3 от «Металлурга»: «Играли с желанием, с азартом. Но есть моменты, в которых нужно прибавлять. Это выход из зоны из-под давления, большинство требует наладки»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался после матча Фонбет чемпионата КХЛ против « Металлурга » (2:3 Б).

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