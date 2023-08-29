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Как лазер может заменить ультразвук? Новое устройство для диагностики внутренних органов и тканей

Как лазер может заменить ультразвук? Новое устройство для диагностики внутренних органов и тканей

Специалисты из США разработали новый тип медицинского сонографа — лазерное ультразвуковое устройство (NCLUS), которое делает снимки внутренних органов, кровеносных сосудов, мышечных тканей и сухожилий не только неинвазивно, но и бесконтактно.

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