В Смоленске на случай ЧС оборудовано более тысячи укрытий

Осталось подготовить 355 подвалов В Смоленске потенциально можно будет укрыться в 1596 помещениях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Шуляк в ходе еженедельной планерки в администрации города.