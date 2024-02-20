В Смоленске на случай ЧС оборудовано более тысячи укрытий

Осталось подготовить 355 подвалов В Смоленске потенциально можно будет укрыться в 1596 помещениях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Шуляк в ходе еженедельной планерки в администрации города.
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