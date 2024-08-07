Пять претендентов на пост главы Нового Уренгоя запретили раскрывать свои имена

В конкурсе на должность мэра Нового Уренгоя примут участие 6 человек. Из всех заявившихся только один участник публично представлен – получивший поддержку губернатора Ямала Антон Колодин, который специально был переведен на пост врио главы газовой столицы из Пуровского района.