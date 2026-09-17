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Грибник выжил после 12 суток в лесу под Архангельском

Грибник выжил после 12 суток в лесу под Архангельском

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Грибник смог выйти к дороге после того, как провел 12 суток без еды в холодном лесу под Архангельском.

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