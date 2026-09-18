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Татар-информ

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Минниханов обратился к гостям фестиваля «Время молодых»

Минниханов обратился к гостям фестиваля «Время молодых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к участникам фестиваля «Время молодых», который в столице республики проходит у Центра семьи «Казан».

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