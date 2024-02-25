Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1400 матчами в НХЛ

Российский форвард и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, выйдя на лед в матче с "Флорида Пантерз", стал первым россиянином, который провел 1400 матчей в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).