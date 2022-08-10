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Тиаго выбыл на 1,5 месяца из-за травмы. Он может вернуться к игре «Ливерпуля» с «Челси» в 8-м туре АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара пропустит около полутора месяцев из-за травмы. Хавбек, повредивший заднюю поверхность бедра в матче 1-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:2), пропустит до шести недель, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

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