Азия распробовала кофе: Почему мировые цены на зёрна взлетели в разы

Мировые цены на кофе держатся на высоком уровне уже около двух лет, и это не краткосрочная рыночная судорога, а следствие глубокого дисбаланса между растущим спросом и ограниченным предложением.
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