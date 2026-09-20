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Мировое обозрение

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Азия распробовала кофе: Почему мировые цены на зёрна взлетели в разы

Азия распробовала кофе: Почему мировые цены на зёрна взлетели в разы

Мировые цены на кофе держатся на высоком уровне уже около двух лет, и это не краткосрочная рыночная судорога, а следствие глубокого дисбаланса между растущим спросом и ограниченным предложением.

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