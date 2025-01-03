Театр абсурда
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Театр абсурда

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Европейский шик стал улетучиваться слишком быстро

Европейский шик стал улетучиваться слишком быстро

Четыре месяца, как отгремела, отжурчала и отбулькала трансолимпиада, а медальки выглядят так, будто их ещё сам Геракл на Олимпе получал, а потом, где-то обронил во время уборки конюшни царя Авгия и они так в той куче и провалялись пять тысяч лет.

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