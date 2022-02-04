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Елена Вяльбе: «Меня называют Бабой-ягой – ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь, тем более в душе я белая и пушистая»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какие ассоциации у нее вызывают спортсмены и тренеры российской команды.

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