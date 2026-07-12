Почему убийство Олеся Бузины не раскрыто до сих пор? Как государственный переворот в Киеве связан с войной на Донбассе? Почему прокуратура Украины не смогла посадить ни одного топ-коррупционера? И возможен ли мир на Донбассе без правовой оценки событий 2014 года? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал Рената Кузьмина – украинского оппозиционного политика, нар… Читать далее: https://govorit.