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Говорит Европа ⚡

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Ренат Кузьмин: Государственный переворот в Киеве спровоцировал войну на Донбассе

Ренат Кузьмин: Государственный переворот в Киеве спровоцировал войну на Донбассе

Почему убийство Олеся Бузины не раскрыто до сих пор? Как государственный переворот в Киеве связан с войной на Донбассе? Почему прокуратура Украины не смогла посадить ни одного топ-коррупционера? И возможен ли мир на Донбассе без правовой оценки событий 2014 года? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал Рената Кузьмина – украинского оппозиционного политика, нар… Читать далее: https://govorit.

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