В Пензенской области засадили ясенем почти три гектара земли

Они были выращены в питомнике лесничества в Башмаковском районе. В рамках федеральной программы «Сохранение лесов», входящей в национальный проект «Экология», на территории лесного фонда Белинского лесничества была проведена высадка лесных культур ясеня обыкновенного на площади 2,73 гектара.