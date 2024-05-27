В Пензенской области засадили ясенем почти три гектара земли

Они были выращены в питомнике лесничества в Башмаковском районе. В рамках федеральной программы «Сохранение лесов», входящей в национальный проект «Экология», на территории лесного фонда Белинского лесничества была проведена высадка лесных культур ясеня обыкновенного на площади 2,73 гектара.
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