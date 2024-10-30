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Сейчас! Ад в Сумской области: ВКС России нанесли удар по живой силе противна – вой сирен и сотни погибших

Сейчас! Ад в Сумской области: ВКС России нанесли удар по живой силе противна – вой сирен и сотни погибших

Видеоматериалы, представленные российскими военными тг-каналами, демонстрируют результативность ракетного удара в районе населенного пункта Иволжанское, где сосредоточились военные объекты, личный состав и эвакуационная группа 1 батальона 22 омбр ВСУ.

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