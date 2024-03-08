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Онс Жабер: «Травмы – это враги, поэтому их надо держать поближе»

Онс Жабер: «Травмы – это враги, поэтому их надо держать поближе»

Ранее из-за нее туниска снялась с турнира в Дубае. В первом круге в Индиан-Уэллс Жабер сыграет с Кэти Волынец.

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