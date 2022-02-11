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Вынесен приговор по уголовному делу о растрате бюджетных средств в волейбольном клубе «Омичка»

Вынесен приговор по уголовному делу о растрате бюджетных средств в волейбольном клубе «Омичка»

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору некоммерческого партнерства «Волейбольный клуб «Омичка» Сергею Шелпакову.

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